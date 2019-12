Berlin (dpa) - Kurz vor dem Beginn des UN-Klimagipfels in Madrid hat Umweltministerin Svenja Schulze die besondere Bedeutung der kommenden Monate für den Kampf gegen den Klimawandel hervorgehoben. "Der internationale Klimaschutz tritt in eine entscheidende Phase. Das Pariser Abkommen gibt vor, dass alle Staaten bis zur nächsten Weltklimakonferenz Ende 2020 ihre überarbeiteten nationalen Klimaschutzbeiträge vorlegen müssen", erklärte Schulze. An dem Treffen in Madrid nehmen Delegationen aus 196 Staaten, die EU und internationale Organisationen teil.