Heilbronn (dpa) - Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines siebenjährigen Jungen soll heute Vormittag das Urteil gegen die Betreuerin des Kindes verkündet werden. Der 70 Jahre alten "Pflegeoma" wird vor dem Landgericht Heilbronn vorgeworfen, den Jungen in Künzelsau in Baden-Württemberg erwürgt zu haben. Der Staatsanwalt plädierte auf eine Verurteilung wegen Mordes und verlangte eine Haftstrafe von 13 Jahren. Für die Verteidigerin handelte es sich hingegen um fahrlässige Tötung: Ihre Mandantin habe zum Zeitpunkt der Tat an einer akuten Depression gelitten.