Saarbrücken (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nach dem Anschlag von Halle völkisches Denken kritisiert. "Wir werden in diesen Zeiten auch keinen Zentimeter, keinen Millimeter freigeben für völkische Stammbuchanalytiker", sagte Spahn auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Es müsse alle umtreiben, dass nicht erst seit dieser Woche und dem Anschlag von Halle Juden in Deutschland die Kippa nicht tragen und ihre Religion nicht leben könnten, bedroht würden und sich darüber Gedanken machten, das Land zu verlassen.