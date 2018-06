Peking (dpa) - China hat die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen Europa, Kanada und Mexiko kritisiert. Viele Länder seien besorgt über den Protektionismus der US-Seite??, heißt es aus dem Außenamt in Peking. Auch zwischen den USA und China läuft ein Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump will am 15. Juni eine Liste chinesischer Produkte im Gegenwert von 50 Milliarden US-Dollar vorlegen werde, die mit Strafzöllen belegt werden sollen.