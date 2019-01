Bangkok (dpa) - Auf der Suche nach einem besseren Handy-Signal ist ein thailändischer Student zu Tode gestürzt. Er fiel während eines Online-Spiels in Bangkok vom Balkon eines Hotels. Der Student war nach Bangkok gekommen, um an einem Turnier des Spiels "Arena of Valor" teilzunehmen. Im Hotel wollte er noch eine Runde mit Freunden weiterspielen. Nach deren Angaben ging er auf den Balkon, weil sein Smartphone nur noch schlechten Empfang hatte. Plötzlich bewegte sich in dem Online-Spiel sein Charakter nicht mehr. Als die Freunde nachsahen, stellten sie fest, dass er vom Balkon gestürzt war.