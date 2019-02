Guxhagen (dpa) - Ein fünfjähriges Mädchen wird in Hessen vermisst, Einsatzkräfte suchten in dem Ort Guxhagen vor allem in und an der Fulda. Das sagte ein Polizei-Sprecher. Die kleine Kaweyar war am Sonntagnachmittag von einem Spielplatz verschwunden. Das Mädchen hatte Geburtstag, der Spielplatzbesuch sei Teil der Feier gewesen, sagte der Sprecher. Der Fluss liegt nicht weit von dem Spielplatz entfernt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks suchten per Boot nach dem Kind.

Foto und Beschreibung des Kindes