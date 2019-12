Augsburg (dpa) - Bei den Ermittlungen nach der tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen in Augsburg hat die Kripo auch eine sogenannte Dashcam ausgewertet. Diese Frontscheibenkamera aus einem Taxi soll die Tat aufgezeichnet haben. Auf dem Video, über das die "Augsburger Allgemeine" zuerst berichtete, soll auch ein kurzes Handgemenge zwischen dem späteren Opfer und Jugendlichen zu sehen sein. Die Augsburger Staatsanwaltschaft erklärte, dass das Dashcam-Video in die Ermittlungen eingeflossen sei. Ein in Augsburg geborener 17-Jähriger soll den 49-Jährigen mit einem Schlag gegen den Kopf getötet haben.