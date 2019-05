Düsseldorf (dpa) - Heidi Klum hat das Geheimnis um ihren Überraschungsgast beim Finale von "Germany's Next Topmodel" gelüftet. "We love you, Taylor Swift. Überraschung gelungen!", postete Klum wenige Stunden vor Showbeginn bei Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich, Swift und den drei Finalistinnen online. Taylor Swift gilt als aktuell erfolgreichste Musikerin der Welt. Außerdem treten bei der Show heute Abend noch Tokio Hotel auf. Drei junge Frauen kämpfen dabei um den Titel "Germany's Next Topmodel".