London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May hält einen Aufschub des EU-Austritts ihres Landes nicht für sinnvoll. Das sagte May im Parlament in London. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob es EU-freundlichen Abgeordneten gelingen wird, die Regierung dazu zwingen, eine Fristverlängerung für den EU-Austritt zu beantragen. Großbritannien wird die Staatengemeinschaft voraussichtlich am

29. März verlassen. Doch das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. May hofft weiterhin darauf, dass ihr Deal doch noch eine Mehrheit im Parlament bekommen könnte.