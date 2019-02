Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem zweiten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aufgebrochen. Die Präsidentenmaschine Air Force One hob auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb von Washington ab. Zuvor hatte Trump erklärt, er glaube, dass der Gipfel "sehr großartig" werde. Trump wird im Laufe des Dienstags in Vietnam erwartet. Das Treffen mit Kim in Hanoi ist dann für Mittwoch und Donnerstag geplant. Beide hatten sich das erste Mal im vergangenen Juni in Singapur getroffen.