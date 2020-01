Davos (dpa) - US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg haben sich in Davos ein Fernduell um den Klimaschutz geliefert. "Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen", sagte Trump bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Dies sei keine Zeit für Pessimismus, dies sei eine Zeit für Optimismus. Thunberg und andere Aktivisten mahnten dagegen sofortiges Handeln an. "Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an", rief Thunberg den Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu.