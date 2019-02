Hanoi (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete in der vietnamesischen Hauptstadt. Kim war bereits am Morgen mit einem Sonderzug in Vietnam eingetroffen. Trump und Kim wollen morgen und übermorgen in Hanoi zusammenkommen. Acht Monate nach ihrem historischen Gipfel in Singapur wollen sie über einen Fahrplan für Frieden und Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sprechen.