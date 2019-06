Washington (dpa) - Im Handels- und Grenzstreit zwischen den USA und Mexiko sind die Spitzengespräche zunächst ohne Einigung zu Ende gegangen. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf Twitter mit. "Es wurden Fortschritte erzielt, aber bei weitem nicht genug", schrieb Trump, der sich in Irland aufhält und nicht persönlich an den Gesprächen teilnahm. Die Unterredungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Wenn es zu keiner Einigung komme, sollen von Montag an fünf Prozent Sonderzölle auf alle Einfuhren aus Mexiko kommen, schrieb Trump.