Hanoi (dpa) - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen heute in Hanoi zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammen. Nach einem Gespräch wollen Kim und Trump gemeinsam essen. Morgen sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Trump strebt die "Denuklearisierung" Nordkoreas an, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim erwartet dafür Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen. Die beiden waren im vergangenen Juni zu ihrem ersten Gipfel zusammengekommen. Kim hatte damals seine Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt.