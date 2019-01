Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump verschiebt seine Rede zur Lage der Nation. Das hat er nach einem Hin und Her mit den Demokraten entschieden: Er werde die Rede erst halten, wenn die seit gut einem Monat andauernde Haushaltssperre - der "Shutdown" - vorbei sei, schrieb Trump auf Twitter. Als Ort komme dafür nur das Abgeordnetenhaus in Frage, so der Republikaner weiter. Dort wollte Trump am 29. Januar traditionsgemäß besagte Rede halten. Doch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, machte im Zuge des "Shutdown"-Streits von ihrem Hausrecht Gebrauch und sperrte Trump unter Verweis auf den Regierungsstillstand aus.