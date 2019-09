Berlin (dpa) - Im Streit um den richtigen Weg zu mehr Klimaschutz hat die schwarz-rote Koalition im Bundestag um Unterstützung auch in den anderen Parteien geworben. "Das sei eine Mammutaufgabe, die wir alle hier nur gemeinsam bewältigen werden", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie werbe dafür, "an einem Strang zu ziehen" und gemeinsam die richtigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, das Konzept könne nicht von wechselnden Mehrheiten in Bund und Ländern abhängig sein.