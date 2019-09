Los Angeles (dpa) - Vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien ist Medienberichten zufolge ein Boot mit zahlreichen Menschen an Bord in Brand geraten. Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es unter Berufung auf die Küstenwache. An Bord des Schiffes sollen sich mehr als 30 Menschen befinden. Zu dem Notfall sei es in der Nacht nahe der Insel Santa Cruz gekommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.