Lyon (dpa) - Die Fußballerinnen aus den USA haben das Finale der Weltmeisterschaft in Frankreich erreicht. Der Titelverteidiger bezwang am Abend England in Lyon in einem hochklassigen Halbfinale mit 2:1. Das US-Team trifft im Endspiel am kommenden Sonntag auf Europameister Niederlande oder Deutschland-Bezwinger Schweden. Die Engländerinnen bestreiten am Samstag in Lyon das Spiel um Platz drei.

