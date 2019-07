Blaubeuren (dpa) - Beim Brand eines Wohnhauses in Blaubeuren nahe Ulm sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um einen Mann und dessen neun und 13 Jahre alten Töchter. In dem Haus lebte eine fünfköpfige Familie. Die Mutter konnte sich rechtzeitig retten. Eine 18 Jahre alte Tochter war nicht zu Hause. Nachbarn waren am frühen Morgen von einem lauten Knall geweckt worden. Die Polizei vermutet eine Explosion. Die Ursache wird noch untersucht.