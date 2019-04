Berlin (dpa) - Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat davor gewarnt, die Terrormiliz IS nach ihrer militärischen Niederlage zu unterschätzen. Beim IS könne er keine Entwarnung geben, sagte Haldenwang der "Welt am Sonntag". Man müsse weiter jederzeit auch mit einem Anschlag in Deutschland rechnen. Der IS bestehe noch immer, vor allem im Sinne eines virtuellen Cyber-Kalifats, das zu Anschlägen anstachele. Die Zahl der Menschen, die der Verfassungsschutz als potenziell gefährliche Radikal-Islamisten einstuft, ist laut Haldenwang 2018 um mehr als 300 auf 2240 gestiegen.