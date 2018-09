Monza (dpa) - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel startet heute Nachmittag als Favorit in die Jagd auf die Pole Position für das Heimspiel seines Ferrari-Teams in Monza. Dem 31-Jährigen gelang gestern im Training die schnellste Runde auf dem Vollgas-Kurs im Königlichen Park. In den vergangenen vier Jahren hatte sich stets Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton den besten Startplatz für den Großen Preis von Italien gesichert. Diesmal scheint Vettel jedoch einen Motorenvorteil gegen den Silberpfeil des Briten zu haben.