Prag (dpa) - Das Ansehen des Diesels hat bei deutschen Autofahrern in den letzten Jahren gelitten, wegen des Abgasskandals und drohender Fahrverbote. Viele Diesel-Gebrauchtwagen werden nach Mittelost- und Südosteuropa verkauft. In Rumänien stieg die Zahl der registrierten Diesel-Gebrauchtwagen laut Kfz-Zulassungsstelle von 2017 bis 2018 um mehr als 31 000. Auch in Tschechien boomt das Geschäft. Diese Entwicklung macht sich auch bei deutschen Autohändlern bemerkbar. Knapp ein Drittel von ihnen wird häufiger direkt von Händlern aus dem Ausland kontaktiert, die dann auch Diesel-Gebrauchtwagen abkaufen.