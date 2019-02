Hanoi (dpa) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu seinem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi eingetroffen. Im Mittelpunkt des zweiten Treffens der beiden Staatsmänner stehen am Mittwoch und Donnerstag die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen der USA. Trump war am gestern aus Washington aufgebrochen. Nach einem Tankstopp auf der britischen Luftwaffenbasis Mildenhall wird er am Abend in Hanoi erwartet.