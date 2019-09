Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat die Witwe des Berliner Gangsterrappers und späteren IS-Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg verhaften lassen. Omaima A. wurde in Hamburg gefasst, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Deutsch-Tunesierin soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Omaima A. sei dringend verdächtig, in Syrien Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. Cuspert wurde Medienberichten zufolge im Januar 2018 in Syrien getötet.