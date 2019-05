Bochum (dpa) - Aus Wut über einen Klingelstreich hat ein älterer Mann in Bochum mit einem Luftgewehr auf einen Sechsjährigen geschossen. Der Junge wurde bei der Attacke leicht am Bein verletzt, konnte nach ambulanter Behandlung aber wieder nach Hause, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, er bleibt aber auf freiem Fuß. Die Polizei beschlagnahmte bei ihm zwei Luftgewehre. Der Sechsjährige hatte zuvor in einer Wohnhaussiedlung zusammen mit Freunden "Klingelmännchen" gespielt.