Regensburg (dpa) - Zwei Männer sind bei Arbeiten in Regensburg in ein Silo gefallen, von dem darin gelagerten Sand verschüttet worden und später gestorben. Das Unglück ereignete sich in einem Betonbau-Betrieb. Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei. Rund 80 Helfer von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhenrettung waren im Einsatz.