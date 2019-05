Dresden (dpa) - In einer Familie in Dresden sind zwei Kinder getötet worden. Gegen den Vater des zwei Jahre alten Mädchens und des fünf Jahre alten Jungens wird wegen zweifachen Mordes ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend. Die Mutter der Kinder wurde verletzt. Es werde Haftbefehl gegen den 55-jährigen Vater beantragt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht, kündigte aber Informationen im Laufe des Tages an.