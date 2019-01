Gabriela Zacharias (Mitte) lächelt mit Anneliese Brandt (links) und Brigitte Koch beim Mittagstisch in die Kamera. Foto: Vivian Hömke

In Meitzendorf kümmert sich Gabriela Zacharias um die Veranstaltungen für Senioren. Die Treffen sind bei den Rentnern sehr beliebt.

Meitzendorf l Alleine zu Mittag essen muss in Meitzendorf unter der Woche niemand. Von montags bis freitags öffnet die Gemeinde die Türen der Alten Feuerwehr zwischen 10 und 12 Uhr für jeden, der gern in Gesellschaft speisen möchte. Seit dem 1. Oktober betreut Gabriela Zacharias als Nachfolgerin von Angelika Stärker die Mittagsrunde. Ein externer Essenslieferant bringt jeden Morgen frisch die fertigen Mahlzeiten. Bestellt werden kann einen Monat im Voraus. Wem dies zu langfristig ist, darf auch nur für die nächste Woche sein Essen ordern. Gewählt werden kann täglich aus drei Menüs, auch eine vegetarische Variante ist dabei.

Zur Zeit würden insgesamt sieben Meitzendorfer das Mittagsangebot nutzen, berichtet Gabriela Zacharias. Zwei seien Selbstabholer, fünf würden es sich an einem der Tische in der Alten Feuerwehr gemütlich machen. „Es sind überwiegend Alleinstehende, die das Angebot nutzen“, erläutert die Meitzendorferin. Die Mahlzeit an sich sei bei den gemütlichen Treffen jedoch eher zweitrangig. „Es geht um die Gemeinschaft. Die Besucher finden es schön, dass sie hier sitzen und ein Schwätzchen halten können. Sie können sich über das Dorf unterhalten, über Gott und die Welt“, sagt Gabriela Zacharias und fügt lächelnd hinzu: „Das ist wie eine zweite kleine Familie“, alle seien beim „Du“.

Durchschnittlich 20 Besucher

Zusätzlich zum Mittagsangebot findet alle 14 Tage auch ein Seniorennachmittag statt. Dann würden in der Regel um die 20 Besucher den Weg zur Alten Feuerwehr finden und sich ab 14 Uhr neben frisch gebrühtem Kaffee auch den selbst gebackenen Kuchen von Gabriela Zacharias schmecken lassen. Der nächste Seniorennachmittag ist für Dienstag, 22. Januar, geplant.

Wer auch lieber in geselliger Runde sein Mittag essen möchte, sei in der Alten Feuerwehr herzlich willkommen. Das Angebot richte sich nicht nur an Rentner und Ruheständler. Auch jeder andere, der nicht allein zuhause speisen oder selbst kochen möchte, könne vorbeikommen, sagt die Betreuerin. Wer sich genauer informieren möchte, kann montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr vorbeischauen.