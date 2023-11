"Hier sind Sie richtig - Komödie in drei Akten" am 17.03.2024 um 17:00 Uhr im Hotel Ratswaage in Magdeburg

Vier Frauen leben in einer Pariser Wohnung unter einem Dach, was allein auf Grund dieses Sachverhaltes schon nicht unproblematisch ist. Alle vier haben ein Problem: ihnen fehlt der passende Mann. Die Vermieterin und ehemaliger Bühnenstar Georgette sucht einen möglichst ruhigen Mieter, die Malerin Jacqueline ein Aktmodell, die Musikerin Janine einen Klavierschüler und Berthe, das Dienstmädchen, einen Mann zum Heiraten.

Wie löst man am schnellsten das Männerproblem? Natürlich mit einer Annonce! Prompt melden sich vier Herren. Doch weil Georgette, Jacqueline und Janine nicht von den Annoncen der anderen wissen, gelangen die Interessente - wie könnte es auch anders sein - jeweils an die falsche Dame. Das Chaos ist vorprogrammiert, es kommt zu einer Kette von Verwechselungen, die Damen geraten in Verzweiflung und die Herren teilweise in äußerst peinliche Situationen.

Ein Theaterstück mit viel Situationskomik mit interessanten Rollen, das auf äußerst amüsante Weise durch die Welt der kleinen Missverständnisse führt. Nur der Zuschauer kann von Beginn an alles durchschauen und sich über die Verwicklungen köstlich amüsieren.

Telefonische Vorreservierung unter Tel. Nr. 01577 78 50 408 (von Montag bis Samstag in der Zeit von 17.00 - 22.00 Uhr), auch per SMS / WhatsApp oder per Email an: theaternomaden.magdeburg@email.de (jederzeit möglich)

Unter dem Kennwort "Theaternomaden" mitmachen und gewinnen:

