10 x 2 Karten für die Veranstaltung Messe Gartenträume in der Messe Magdeburg vom 21.–23.02.2025, Tessenowstraße 9, zu gewinnen.

Vom 21. bis 23. Februar verwandeln sich die Hallen der Messe Magdeburg erneut in ein blühendes Paradies für Gartenliebhaber*innen. Über 100 Aussteller*innen präsentieren die neuesten Trends und bewährte Klassiker – von Pflanzen und stilvollen Outdoor-Möbeln über innovative Technik bis hin zu dekorativen Accessoires und kreativen Gestaltungsideen. Besucher*innen können sich inspirieren lassen, mit Expert*innen ins Gespräch kommen und wertvolle Tipps für ihre eigenen Gartenprojekte erhalten. Auch in diesem Jahr lockt die Messe mit zahlreichen Highlights und einem abwechslungsreichen Programm, das den Besuch zu einem besonderen Erlebnis macht.

Entdeckungen und Inspirationen für Gartenfans

Die Gartenträume Magdeburg bietet eine beeindruckende Vielfalt an Ideen und Lösungen für Gärten aller Art. Pflanzenliebhaber*innen finden eine große Auswahl an Stauden, darunter Wildstauden, blühfreudiger Phlox, winterharte Chrysanthemen, Akelei, Geranium und aromatische Kräuter, die Struktur und Farbe in jeden Garten bringen. Ein besonderes Highlight für Obst- und Nutzgärten ist die Kiwibeere – eine kleinfruchtige Kiwiart, die sich hervorragend für unser Klima eignet.

Zudem präsentieren die Aussteller*innen seltene Obst-, Nutz- und Ziergehölze sowie exklusive Rosen, die besondere Akzente setzen. Für Liebhaber*innen prachtvoller Blüten gibt es eine faszinierende Auswahl an Lilien und Pfingstrosen, die jeden Garten in eine romantische Oase verwandeln.

Wer mit frischen und nachhaltigen Inspirationen in die neue Gartensaison starten möchte, sollte sich die Gartenträume nicht entgehen lassen. Vergünstigte Tickets sind HIER erhältlich.

