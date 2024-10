JETZT AN 4 TAGEN: WINTERTRÄUME IN DER MESSE MAGDEBURG 31. Oktober bis 3. November 2024 | Die Magie der Vorweihnachtszeit in der Messe Magdeburg erleben

Eine dampfende Tasse Wintertee, eine kuschelige Wolldecke und duftende Gewürze – der Winter ist ein Fest für alle Sinne. Dieses Fest feiert die Messe Winterträume wieder in Magdeburg. Vom 31. Oktober bis 3. November 2024 (inkl. Reformationstag) verwandelt die Winterträume die drei Messehallen zusammen mit rund 120 Aussteller*innen in ein Paradies für Winterliebhaber*innen. Renommierte Betriebe und kleine, feine Manufakturen bieten besondere Produkte an, die eines gemeinsam haben: sie machen das Leben schöner. Die attraktiven Angebote, der Lichterglanz und stimmungsvolle Dekorationsflächen machen die stilvolle Wintermesse zu dem perfekten Ort, um sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen, die ersten Weihnachtsgeschenke zu finden und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen.

Unter dem Kennwort "Winterträume" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich. Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular unter Gewinnspiele auf Volksstimme.de: Jetzt tolle Preise gewinnen aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor- und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 10 x 2 Karten für die Veranstaltung Messe Winterträume in der Messe Magdeburg vom 31.10. – 03.11.2024, Tessenowstraße 9, 39114 Magdeburg Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 30.10.2024 - 14:00 Uhr



Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los. Gewinnerbenachrichtigung Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung. Veröffentlichung der Gewinner Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular unter https://www.volksstimme.de/service/gewinnspiele aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los. Gewinnerbenachrichtigung Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.