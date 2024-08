Meisterwerke der Klassik - Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Dvorák

Mit Geigenvirtuosin Katharina Garrard – THE VOICE OF VIOLIN von Klassik über Pop und Rock. Große Klassik-Musikaufführungen haben im Sommer unter open Air Bedingungen ihren ganz besonderen Reiz. Die majestätische Schönheit der klassischen Musik erstrahlt in ihrer vollen Pracht bei "Meisterwerk der Klassik", einem unvergesslichen Konzert, das die größten Kompositionen von Verdi, Puccini, Rossini, Bizet und Dvorak zelebriert. "Meisterwerk der Klassik" verspricht eine unvergessliche musikalische Erfahrung für Liebhaber der klassischen Musik und solche, die es noch werden wollen. Lassen Sie sich von den zeitlosen Klängen und der unvergleichlichen Schönheit der klassischen Musik verzaubern. Unter der Leitung von Jan Mikolas zelebrieren 52 Musiker der Staatlichen Philharmonie Teplice und Gäste internationaler Bühnen ein Opernkonzert gemeinsam mit erstklassigen Solisten.

Luisa Albrecht: Theaterprojekte und Tourneen führten sie durch Europa, Russland, Japan, Korea, Taiwan, bis hin zu Amerika. Bei den Operettenfestspielen Kufstein wurde sie als Rosalinde, Hanna Glawari und Gräfin Mariza begeistert von Publikum und Presse gefeiert. Man konnte sie bei den Opernfestspielen St. Margarethen als 1.Dame (Die Zauberflöte) oder mit dem Ensemble der Staatsoper Prag als Micaela (Carmen) erleben.

Elisa Weiß ist eine dramatische Sopranistin, die sowohl national als auch international erfolgreich auftritt. Seit 2006 ist sie regelmäßiger Gast am Nationaltheater Prag, an der Walisischen Nationaloper, der Opéra de Rennes, dem Theater Ústí nad Labem und dem Slowakischen Nationaltheater. Einer ihrer bemerkenswertesten Auftritte in jüngster Zeit war ihr Hausdebüt an der Wiener Staatsoper.

Michael Kurz war Ensemblemitglied der Volksoper Wien. Daneben sang er als Gast an der Staatsoper Wien, Staatstheater Darmstadt, Theater Hagen, Theater Würzburg, Opera Comique Paris, Teatro dell Opera di Roma, Nationaltheater Zagreb, bei den Mozart-Festspielen Schönbrunn u.v.m. Konzerte und Tourneen in Europa, Afrika, USA, Kanada, Japan und China.Ferner wirkte er bei verschiedenen TV- und Rundfunkaufnahmen mit.

