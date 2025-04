2 x 2 Karten für die Veranstaltung „A Tribute to Simon & Garfunkel“ am 04.05.2025 – 19 Uhr im Kunstwerk Turbinenhaus, Weißenfelser Straße 15a, 06618 Naumburg (Saale)

A Tribute to Simon & Garfunkel (Duo Graceland)

Mit Liedern wie „Sound of Silence“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge over Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten. Dabei ist dem Duo aber eines besonders wichtig: „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich“.

Foto: Veranstalter

Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Es erwartet Sie ein Konzert mit zwei Künstlern, die ihren Idolen aus Amerika ausgesprochen nahekommen. Die Zahl der Konzertbesucher spricht für sich: Seit 14 Jahren touren die beiden Musiker erfolgreich durch Deutschland und Europa. Mal zu zweit, mal mit klassischem Streichquartett und ein paar Mal im Jahr sogar mit einem 52-köpfigen Orchester. Bei ihren Konzerten durchstreifen sie die gefühlvollen Lieder und „rocken“ an anderer Stelle ihr Publikum. Ein Abend mit Graceland ist nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen. Die Lieder von Simon & Garfunkel sind zeitlos gute Musik und sprechen Musikliebhaber aller Altersklassen an

Unter dem Kennwort "Simon & Garfunkel" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung „A Tribute to Simon & Garfunkel“ am 04.05.2025 – 19:00 Uhr im Kunstwerk Turbinenhaus, Weißenfelser Straße 15a, 06618 Naumburg (Saale).

Teilnahmeschluss ist der 24.04.2025 um 24 Uhr



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.