Die dreitägige Messe Winterträume ist das Ausflugsziel für viele Winterbegeisterte in Magdeburg und der Region.

5 x 2 Karten für die Messe "Winterträume" in Magdeburg vom 27. bis 29. Oktober 2023

Besuchen Sie die Vorweihnachtsmesse Winterträume und lassen Sie sich von trendigen Dekorationen, köstlichen Delikatessen und ausgefallenen Geschenkideen für den Winter 2023 inspirieren!

Verzaubernde Aussteller*innen zeigen vom 27. bis 29. Oktober in der Messe Magdeburg einzigartige, selbsthergestellte und faszinierende Produkte, die das Leben schöner machen. Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen.

Neben inspirierenden und ansprechenden Verkaufsständen, werden Sie mit einem besonderen Rahmenprogramm und Live-Musik unterhalten – ein Erlebnisausflug für die ganze Familie!

Unter dem Kennwort "Winterträume" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular unter https://www.volksstimme.de/service/gewinnspiele aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Teilnahmeschluss ist der 26.10.2023 um 15 Uhr



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der/die Gewinner/in wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinner wird dann auf die Gästeliste der Veranstaltung gesetzt und erhält dadurch kostenfreien Eintritt. (Veranstalter RH Event)

Der/die Gewinner/in muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.