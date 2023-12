5 x 2 Karten für „Kokubu – Drums of Japan – Sound of Life Tour“ am 22.02.2024, 20:00 Uhr, im Alten Theater in Magdeburg zu gewinnen.

Nach den grandiosen Publikums- und Kritiker-Erfolgen ihrer Deutschland-Gastspiele 2019, 2020 und 2023 umfasst die „Sound of LIfe“-Tour 2024 von Kokubu- The Drums of Japan noch mehr Termine. Der Tourneeplan führt das Ensemble durch Deutschland , Schweiz, Luxemburg und Belgien.

Wenn die japanische Truppe Januar bis März in Europa gastiert, wird sie in ca. 50 Städten ein musikalisches Trommelfeuerwerk garantieren. Dann kann sich jeder Besucher „eines Events, von seltener Intensität“ (Soester Anzeiger) davon überzeugen, was in vielen Rezensionen stand: „Trommler sorgen für Begeisterungsstürme“ (Badische Zeitung), „Alle waren fasziniert.“ (Fränkische Nachrichten) oder „Stehende Ovationen für kraftvolle Trommler“ (Schwäbische Zeitung). Solch einhellige Euphorie basiert auf guten Gründen. Die Akteure praktizieren „die hohe Kunst des Taiko-Spiels“ (Westdeutsche Zeitung) Neben der authentischen und hypnotisch – faszinierenden Energie dieser spektakulären Show verfolgt KOKUBU noch einen weiteren Ansatz: die tiefgreifende Spiritualität Japans wird mit jedem Ton erlebbar gemacht.

2024 kommen drei große O - Daiko Trommeln zum Einsatz und geben der Gruppe einen noch imposanteren Auftritt. Ein neues Bühnenbild und eine spektakuläre Lichtkonzeption runden das außergewöhnliche Trommelevent ab. Außerdem wird Masamitsu Takasaki als Weltmeister des dreisaitigen Zupfinstruments Tsugaru-Shamisen das Event klanglich bereichern.

KOKUBU ist ein unbeschreiblich fesselndes Erlebnis für Ohren, Augen, Herz und Seele. Die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleidete Ausnahmetruppe spannt den musikalischen Bogen zwischen den Boden zum Erbeben bringendem Akustik-Orkan der Trommeln, dezenter Rhythmik und dem zart-sanften Klang der Bambuslängsflöte (Shakuhachi). In wechselnden Gruppierungen und mittels dreier unterschiedlich großer Röhrentrommeln (Taikos) bringt das 1998 gegründete Ensemble aus Osaka um Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama in atemberaubender Synchronität oder auch kontrastierend einen atemberaubenden Rhythmus auf die Bühne. Bisweilen kommen sogar mehrere imposante, Röhrentrommel zum Einsatz, deren Bespannung ein Athlet mit zwei massiven, unterarmdicken Stöcken bearbeitet. Den Widerpart bilden zarte Flötentöne. Ihr fernöstlicher Klang verzaubert auf Anhieb. So entsteht eine für Europäer magisch anmutende Musik. Dem Verständnis dieser tief in alter Tradition verwurzelten Kunstfertigkeit dient, dass jedem Stück eine kurze Einführung vorangestellt ist. Sie erklärt (in Deutsch) die Bedeutung der jeweiligen Lieder. Diese handeln beispielsweise vom Eins-Sein von Körper und Geist, der Lebensfreude, der Natur, der Kraft der Jahreszeiten oder dem Glaubenssatz „Gehe vorwärts ohne zurückzuschauen“.

Unter dem Kennwort "Kokubu" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Teilnahmeschluss ist der 11.01.2024 um 24 Uhr



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der/die Gewinner/in wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt und wird auf die Gästeliste des Veranstalters (THEATERNOMADEN, Ines Stoll und Henry Stoll GbR) gesetzt. Der/die Gewinner/in muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung. Veröffentlichung der Gewinner Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.