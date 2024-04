Foto: Veranstalter

Die Gartenmesse-Gartenträume lädt vom 19. bis 21. April wieder auf das traumhafte Schloss Hundisburg ein – eines der bedeutendsten ländlichen Barockschlösser in Sachsen-Anhalt. Inmitten des denkmalgeschützten Barockgartens und Landschaftsparks mit einzigartigem Flair präsentieren rund 90 Aussteller*innen die neuesten Trends, Ideen und Entdeckungen für das eigene grüne Paradies. Gartenliebhaber*innen und Naturfreund*innen aus der Region erleben Inspirationen und aktuelle Entwicklungen, Pflanzen und Blumenzwiebeln, ausgefallene Gestaltungsideen und Dekorationen, Outdoor-Technik und -Möbel, Beratung von Gartenprofis aus allen Bereichen, nützliche Werkzeuge und vieles mehr. So wird der eigene Gartentraum wahr – im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon.

Sprechstunde beim Pflanzenarzt René Wadas und Profi-Tipps auf der Gartenbank

Welche Nährstoffe fehlen einer Pflanze, der es nicht gut geht? Sind Standort, Umgebung und Bodenbeschaffenheit passend? Welche Signale senden Baum, Strauch, Staude oder Blume? Der europaweit einzige Pflanzenarzt René Wadas lädt zur Pflanzensprechstunde ein. Gartenfreund*innen können eigene Pflanzen, deren Blätter oder Fotos mit zur Gartenträume bringen. Im Fokus der Behandlung von Erster Hilfe bis Langzeittherapie: das naturnahe Gärtnern ohne Chemie. Pflanzenarzt René Wadas bittet zudem zum öffentlichen Gärtner-Fachgespräch mit weiteren Gartenprofis auf seine grüne Gartenbank. Das Publikum taucht tief in die Pflanze und ihren Organismus ein – und kann anschließend mit einfachen Mitteln wirkungsvolle Unterstützung leisten.

Der Garten als Erlebnis für die Sinne und die Vielfalt regionaler Pflanzenpracht

Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten: Die Gartenträume stellt das sinnliche Erleben des Gartens in den Mittelpunkt. An verschiedenen Stationen können große und kleine Besucher*innen für alle fünf Sinne erstaunliche Entdeckungen machen. Mit naturnahem Gärtnern lassen sich diese Erlebnisse in den eigenen Garten holen – Expert*innen der grünen Branche stehen dafür zur Seite. Sie geben Tipps für ökologisches Gärtnern. Pflanzenzüchter bieten ihre Raritäten aus der Pflanzenwelt an. Dazu gehört der winterharte Staudenhibiskus mit großen, essbaren Blüten genauso wie besondere Hosta-Züchtungen. Mit ihrem eleganten Blattgrün schmücken die jeden Schattenplatz. Spaliergehölze, Blütensträucher, Heckenpflanzen, Obstgehölze, Stauden und Sukkulenten: Die Gartenträume macht die üppige Pflanzenpracht der heimischen Produzenten sichtbar.

Gartenträume als ganz eigenes Erlebnis

Mit rund 90 Aussteller*innen, Profi-Tipps und Inspirationen, den neuesten Trends und einem Rahmenprogramm voller Erlebnisse verwandelt die Gartenmesse das historische Gelände in Haldensleben für drei Tage in den grünen Treffpunkt für Sachsen-Anhalt. Die Gartenträume bietet allen Besucher*innen so ein ganz eigenes Garten-Erlebnis.



Vergünstigte Tickets sind HIER erhältlich.

Unter dem Kennwort "Gartenträume" mitmachen und gewinnen:

