Gewinnspiel 1 x 2 Karten für die Veranstaltung The Music Of Queen Live - Mit Valentin Findling - Europa-Tour 2027 am 03.09.2027 | 20 Uhr | MDCC Parkbühne im Elbauenpark | Tessenowstr. 7 | MAGDEBURG
Wir bringen The Music of QUEEN Live auf die Bühne – die derzeit wohl beste und authentischste QUEEN Tribute-Show!
Der charismatische Frontmann Valentin L. Findling und seine erstklassige Liveband präsentieren die Welthits von QUEEN. Er verkörpert Freddie Mercury so atemberaubend und energiegeladen wie kein Zweiter. Er hat die Stimme, den Look und die Moves.
Seine Live-Band spielte mit Größen wie Earl Harvin (u.a. Seal, Sam Smith, Céline Dion), mit Peter Schilling, Sandy (No Angels), als Support von Eric Clapton, Paul Young, u.v.a.
Die Songs bieten einen Rundumschlag durch das gesamte QUEEN-Repertoire mit allen Hit-Klassikern der britischen Kult-Band.
Erleben Sie jetzt mit The Music of QUEEN Live die Wiederauferstehung eines Idols und einer der größten Bands der Rock- und Pop-Geschichte!
Unter dem Kennwort "Queen" mitmachen und gewinnen:
Teilnahmebedingungen
Veranstalter:
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg
Teilnahmeberechtigung
Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.
Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor- und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.
Gewinn
Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Veranstaltung The Music Of Queen Live - Mit Valentin Findling - Europa-Tour 2027 am Freitag, 03.09.2027 | 20:00 Uhr auf der MDCC Parkbühne im Elbauenpark | Tessenowstr. 7 | 39114 MAGDEBURG.
Teilnahmeschluss
Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026, 12 Uhr
Gewinnermittlung
Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.
Gewinnerbenachrichtigung
Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.
Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.
Veröffentlichung der Gewinner
Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.