Bernhard erfährt durch vermehrt anfallenden Strafzettel bei seiner Frau Jaqueline, dass diese seit sechs Monaten ein Verhältnis mit Robert, dem Direktor der Firma Plasticos hat. Daraufhin bestellt Bernhard den vermeintlichen Liebhaber zu sich nach Hause, entlockt ihm ein volles Geständnis und stellt ihn dann vor die Wahl: Robert soll entweder seine Frau Julia für eine gerechte Entschädigung zur Verfügung stellen oder er muss damit rechnen, von einem Lieferwagen überfahren zu werden. Seinem Überlebensinstinkt folgend, entscheidet sich Robert schließlich dafür, seine Frau Julia zu opfern. Es scheint keinen anderen Ausweg zu geben, doch dann hat er einen Plan. Er heuert Barbara an, die sich als seine Ehefrau bei Bernhard vorstellt. Der Plan scheint perfekt zu funktionieren, bis plötzlich Julia auftaucht. Das Schicksal nimmt seinen Lauf...

Termine:

Sonntag, 30. März 2025, 17.00 Uhr im Ratswaage Hotel Magdeburg

Ratswaageplatz 1-4, 39104 Magdeburg



Sonntag, 27. April 2025, 17.00 Uhr im Ratswaage Hotel Magdeburg

Ratswaageplatz 1-4, 39104 Magdeburg

Kontakt:

Telefonische Vorreservierung unter Tel. Nr. 01577 78 50 408 (von Montag bis Samstag in der Zeit von 17.00 - 22.00 Uhr), auch per SMS / WhatsApp oder per E-Mail an: theaternomaden.magdeburg@email.de (jederzeit möglich)

Unter dem Kennwort "Eifersucht" mitmachen und gewinnen:

