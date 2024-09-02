1 x 2 Tickets für die Veranstaltung Alexander Stevens & Jacqueline Belle - True Crime - Toxic Love am Dienstag, 05.05.2026 | 20:00 Uhr - MAGDEBURG | AMO Kulturhaus

True Crime Fans können sich auf eine aufregende neue Live-Show freuen:

"Toxic Love" mit dem beliebten Podcast-Duo Jacqueline Belle und dem renommierten Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.

Nach dem großen Erfolg der letzten Tour im deutschsprachigen Raum mit über 100 Stationen und einem Publikum von 90.000 Zuschauern bringt das bekannte True Crime Duo erneut echte, fesselnde Fälle aus Stevens Kanzlei auf die Bühne. Mit ihrem ehemaligen "BAYERN 3 True Crime" Podcast begleiteten sie mit sechs erfolgreichen Staffeln jede Woche tausende Fans mit tragischen, aber oft auch skurrilen Fällen ins Wochenende und landeten regelmäßig in den Top 10 der deutschen Podcast- Charts.

Auf ihrer neuen Live-Tour dreht sich alles um das Thema Toxische Beziehungen. Lust und Schmerz liegen hier oft nah beieinander, mögliche Folgen besprechen die beiden anhand real verhandelter Fälle. Warum kippt Liebe in Gewalt? Wann wird sie tödlich – und kann die Tötung des Partners sogar straflos sein? Insiderwissen aus der Verteidigung und schockierende Ermittlungsergebnisse zeigen, wie brutal schnell Liebe kippen kann und Menschen zu Opfern oder Tätern werden. Es wird spannend!

Es wird jedoch auch Platz für leichtere „Kost“ geben: Ein skurriler, aber dennoch amüsanter Fall über einen Mann, der in ein Netz aus Affären und Erpressungen gerät. Die Zuschauer werden Zeugen einer unerwarteten Wendung, die sie sprachlos zurücklassen wird.

Die Live-Show verspricht ein interaktives Erlebnis zu werden, das weit über das bloße Zuhören hinausgeht. Mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen, bietet "Toxic Love" den Zuschauern ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis. Natürlich werden die beiden Hosts auch in ihrer neuen Show wie gewohnt mit ein paar ungeahnten Überraschungen aufwarten und diesmal auch mit aufregenden Experimenten, bei denen das Publikum aktiv eingebunden wird.

"Wir sind mehr als begeistert, eine neue Dimension von True Crime Entertainment zu präsentieren", sagt Jacqueline Belle. "Die Zuschauer können sich auf neue packende Geschichten, faszinierende Einblicke und unvergessliche Momente freuen."

Die Protagonisten der Tour:

Jacqueline Belle, bekannt aus dem Radio, dem erfolgreichen True Crime Podcast und als Synchronsprecherin für Blockbuster wie "Mission Impossible" und "Game of Thrones", hostet die Tour und den Podcast. In der BAYERN 3 Morningshow "Die Frühaufdreher" und ihrem True Crime Podcast begeistert sie mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, ihrem Witz und ihrer authentischen, sympathischen Art. Sie ordnet im Podcast und auf der Bühne Sachverhalte und Emotionen ein und stellt genau die Fragen, die auch den Zuschauern auf der Zunge liegen.

Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, hat alle Fälle, die im Podcast und auf der Bühne behandelt werden, persönlich begleitet und ermöglicht dadurch einen Blick durchs Schlüsselloch. Er berichtet aus seiner Perspektive, ordnet die Sachverhalte rechtlich ein und gibt Einblick in die Erfahrungen und Tricks des Strafverteidigers. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Vertretung von Fällen wie dem "Dreifachmord von Starnberg" oder dem "Doppelgängerinnen-Mord" bringt Stevens eine einzigartige Perspektive in die Welt des True Crime.

Zusammen sind "Jaci" und "Alex" Partners in Crime.

Über "Toxic Love":

"Toxic Love" ist eine True Crime Live-Show mit Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Die Show beleuchtet faszinierende Kriminalfälle und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, direkt in die Ermittlungen einzutauchen und Fragen zu stellen. Mit einer Mischung aus Spannung, Unterhaltung und fundierten Einblicken verspricht "Toxic Love" ein unvergessliches Erlebnis für True Crime Enthusiasten und neugierige Zuschauer gleichermaßen. Seid dabei, wenn Jacqueline Belle und Dr. Alexander Stevens mit euch in die Abgründe der Menschheit eintauchen, um nach der Wahrheit zu suchen!

Unter dem Kennwort "True Crime" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für die Veranstaltung Alexander Stevens & Jacqueline Belle - True Crime - Toxic Love am Dienstag, 05.05.2026 | 20:00 Uhr - MAGDEBURG | AMO Kulturhaus.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.