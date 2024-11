1x2 Karten für die Veranstaltung Advent der Gefühle - präsentiert von Claudia Jung am Samstag, 14.12.2024 | 15:00 Uhr MAGDEBURG | AMO Kulturhaus

"Advent der Gefühle" – Claudia Jung, die Ladiner, Michael Hirte und Graziano



Schlagerstar Claudia Jung lädt zu einem ganz besonderen Beisammensein in der Vorweihnachtszeit ein. Gemeinsam möchte sie zusammen mit ihren Gästen einen Advent der Gefühle erleben, der in besinnliche Stimmung versetzt, aber gleichzeitig auch an die unvergesslichen Evergreens der Grand Dame des Deutschen Schlagers erinnert.

Claudia Jung begeistert wie eh und je ihr Publikum. Ein Wiedersehen mit dem Idol unzähliger Schlagerfans, wird ein Geschenk in der Vorweihnachtszeit, das noch lange in den Herzen der Besucher strahlen wird.

Claudia Jung hat sich zu ihrem Advent der Gefühle Gäste eingeladen. Liebe Wegbegleiter und ebenso bekannte Vertreter von Herzen kommender Volks-und Schlagermusik. Seit Jahren erfolgreiche Entertainer der Musik und Lieblinge des Publikums. Eingeladen zu diesem Event sind die Ladiner, Supertalent Gewinner 2008, Michael Hirte und Graziano.

Die Ladiner aus dem Grödnertal sind die Helden der Volkmusik. Joakin aus St. Ulrich und Otto aus St. Christina haben mit ihrer Karriere bereits Musikgeschichte geschrieben und im gesamten deutschsprachigen Raum eine Welle der Begeisterung für ihre berührende Musik entfacht. Ihre Musik lässt die einzigartige Naturschönheit der Dolomiten erahnen, die Berge sind oftmals zentrales Thema ihrer Lieder.

Foto: Veranstalter

„Der Mann mit der Mundharmonika“ Michael Hirte begeistert sein Publikum mit zauberhaften Instrumentalmelodien. 2008 kam für diesen Künstler der Durchbruch, als er als Sieger der TV-Show: „Das Supertalent“ hervorging. Seitdem ist er in unzähligen Weihnachtsshow ein Highlight und beliebt bei Millionen von Fans.

Der in Bozen geborene Graziano Facchini stand bereits mit 4 Jahren beim größten Kinderwettbewerb "IO ZECCINO D´ ORO` sehr erfolgreich auf der Bühne. Im Jahr 2007 wurde Graziano mit seiner ersten "Goldenen Schallplatte" als Komponist ausgezeichnet. Seitdem veröffentlichte Graziano 11 Alben, 10 davon in deutscher Sprache. Seine Konzerte führen ihn jährlich in 9 verschiedene Länder. Die Freunde seiner einzigartigen Musik, seinem italienischen Charme und seiner Bodenständigkeit mit viel Herz sind begeistert und verzaubert.

Erleben Sie bei dieser ca. 2,5 stündigen Adventsgala einen Mix aus bekannten Schlager- und Volksmusik-Titeln. Natürlich aber kommt auch die Weihnachts- und Adventsmusik bei diesem Konzert nicht zu kurz und wird Sie perfekt auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

Das Konzerterlebnis wird durch eine Pause begleitet und ermöglicht es Ihnen mit Ihren Lieblingen bei einem Selfie oder einer Autogrammkarte in den Foyers der Veranstaltungshäusern bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Eintrittskarten für diese Veranstaltungsreihe erhalten Sie bei allen Ihnen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de und www.reservix.de oder direkt bei Ihrem Veranstaltungshaus oder Ihrer Zeitung vor Ort.

Unter dem Kennwort "Advent der Gefühle Magdeburg" mitmachen und gewinnen:

