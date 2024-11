1x2 Karten für die Veranstaltung Festival der Travestie - Maria Crohn & Friends am Freitag, 21.03.2025 | 19:30 Uhr HALBERSTADT | Nordharzer Städtebundtheater

Bühnenzauber und erstklassige Unterhaltung: Das "Festival der Travestie" in Halberstadt!

Erleben Sie eine unvergessliche Nacht voller Glitzer, Glamour und mitreißender Darbietungen, wenn das "Festival der Travestie" unter der charismatischen Leitung von Maria Crohn seine Tore öffnet. Die atemberaubende Show entführt das Publikum in eine Welt der Verwandlungskunst, in der Grenzen verschwimmen und die Persönlichkeit zum Spielball der Fantasie wird. DieTravestie-Revue verspricht eine mitreißende Mischung aus Live-Gesang, Comedy, Parodie und Conférencen, präsentiert von vielen bekannten Gesichtern der deutschen Travestie-Szene. Die talentierten Künstler werden Sie mit ihrer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz, ihren beeindruckenden Stimmen und ihrem unnachahmlichen Charme verzaubern.

Von glamourösen Divas bis hin zu schrägen Comedy-Acts -diese Show bietet für jeden Geschmack das Richtige. Die aufwendigen Kostüme, das imposante Bühnenbild, die beeindruckende Technik und die mitreißende Musik schaffen eine einzigartige Atmosphäre, in der Sie dem Alltag entfliehen und in eine Welt voller Fantasieund Entertainment eintauchen können. Dieses außergewöhnliche Spektakel ist ein Muss für alle, die nach einem unvergesslichen Abend voller Freude, Lachen und Staunen suchen. Ob Sie bereits ein Fan der Travestie-Szene sind oder zum ersten Mal in diese Welt eintauchen möchten -das "Festival der Travestie" wird Sie mit seiner Vielfalt, seinem Charme und seiner energiegeladenen Performance begeistern.

Unter dem Kennwort "Festival der Travestie" mitmachen und gewinnen:

