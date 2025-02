1x2 Karten für die Veranstaltung „Nino de Angelo – Irgendwann im Leben“ am 05.04.2025 um 20:00 Uhr in der Harzlandhalle Ilsenburg

2025 bricht für Nino de Angelo ein völlig neues Schaffenskapitel an, indem sich der Ausnahmesänger von seiner optimistischsten, gleichzeitig aber auch nachdenklichsten und tiefgründigsten Seite präsentiert. Mit dem bewegenden Poprock-Ohrwurm „Wer bringt Dich nach Hause“ legt Nino de Angelo nun den nächsten Vorboten seines Studioalbums „Irgendwann im Leben“ vor.

Seit jeher hat sich Nino de Angelo immer weiterentwickelt und stetig nach neuen musikalischen Ausdrucksarten gesucht, während er sich selbst immer treu geblieben ist.

Schon auf dem im vergangenen Spätherbst erschienenen Titeltrack seines kommenden Albums „Irgendwann im Leben“ hat sich Nino de Angelo mit seiner Sterblichkeit und der Frage beschäftigt, was am Ende wirklich zählt. Eine emotionale Tiefe, die auch deutlich auf seiner neuen Single zu spüren ist. „Wer bringt Dich nach Hause“ entstand in Zusammenarbeit mit Songwriter Justin Balk (Udo Lindenberg, Santiano) und Songwriterin/Sängerin Sotiria und setzt sich mit dem Thema Loslassen auseinander. Und auch mit dem Danach, wenn der Lieblingsmensch ganz plötzlich auf sich alleine gestellt zurückbleibt. „Ich mag nicht immer alles im Leben richtig gemacht haben, aber auf meine Familie bin ich sehr stolz und genieße jeden Moment mit Ihnen. Natürlich beschäftige ich mich auch mit dem Thema Loslassen – gerade auch mit meiner Krankheitsgeschichte, die ja bekannt ist“, berichtet der Sänger.

Mit „Wer bringt Dich nach Hause“ veröffentlicht Nino de Angelo eins der wohl berührendsten Stücke seiner über 40-jährigen Musiker Vita – einen tiefgehenden Song, auf dem er sich zeitnah zu seinem 61. Geburtstag so lebendig und kraftvoll wie nie zuvor zeigt.

Unter dem Kennwort "Nino de Angelo Ilsenburg" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 1 x 2 Karten für die Veranstaltung „Nino de Angelo – Irgendwann im Leben“ am 05.04.2025 um 20:00 Uhr in der Harzlandhalle Ilsenburg.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 27.03.2025

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.