3 Familientickets für die Veranstaltung Ritterfest auf dem Schloss Ampfurth vom 01.05.2026 – 03.05.2026

Ritterfest im Renaissance-Schloss Ampfurth

Ritterfest auf dem Schloss Ampfurth - 01.05. bis 03.05., je 10 bis 19 Uhr

Das Renaissance-Schloss Ampfurth inmitten der wunderschönen Börde-Landschaft lädt zu einem Wochenende voller Geschichte, Unterhaltung und großartiger An- und Aussichten ein. Historisches Handwerk, Händler, zünftige Gaumenfreuden, Musik auf historischen Instrumenten, Gaukelei und Feuershows verzaubern Jung und Alt.

Die Besucher tauchen ein in die Welt des Mittelalters und genießen das einmalige Ambiente des Schlosses, dessen Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Auch der Aufstieg auf den Schlossturm mit restaurierter Telegrafenstation belohnt mit einem phantastischen Panoramablick.

Im Ritterlager von „Midgards Feuerbund“ lassen sich echte Ritter erleben und Fragen zu Lagerleben und Waffenarsenal stellen. Bei den Ritterkämpfen in Vollrüstung mit Axt, Schwert und Morgenstern kann das Publikum seine Favoriten anfeuern. In der Ritterschule bekommen auch die jungen Recken und mutigen, kleinen Kämpferinnen ihren großen Auftritt.

Für die jüngeren Besucher drehen das handbetriebene Karussell und Riesenrad unablässig ihre Runden. Beim Axt- und Messerwerfen, Bogenschießen und Armbrustschießen auf lustige Trolle können alle ihre Treffsicherheit beweisen und Spaß haben. Anschließend sorgen Schenken und Tavernen mit deftigen und süßen Gaumenfreuden sowie Getränken für Stärkung.

Wie bei allen Veranstaltungen von Carnica Spectaculi genießen Ritter in Vollrüstung freien Eintritt, und mittelalterlich gekleidete Besucher erhalten ermäßigten Wegezoll. Polierte Ausrüstung, geschnürte Mieder und die Auszeit von der neuzeitlichen Welt laden zu einem unvergesslichen Ritterfest ein.

Unter dem Kennwort "Ritterfest" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 3 Familientickets für die Veranstaltung Ritterfest auf dem Schloss Ampfurth vom 01.05.2026 – 03.05.2026.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.