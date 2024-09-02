3 x 2 Freikarten für die Messe Haus Bau Energie vom 27.-29. März 2026 in der Harzlandhalle Ilsenburg

21. Haus, Bau & Energie Messe Ilsenburg: Inspiration, Beratung und persönliche Ansprechpartner vor Ort

27. bis 29. März, Harzlandhalle Ilsenburg, täglich 10–18 Uhr



Seit über zwei Jahrzehnten ist die Haus, Bau & Energie Messe Ilsenburg eine feste Größe im Harz – und weit darüber hinaus. Die Messe bitte in der Harzlandhalle Ilsenburg drei Tage lang alles rund um modernes, komfortables und energiesparendes Wohnen. Ob Neubau, Sanierung oder die Verschönerung der eigenen vier Wände: Hier treffen Nachfrage und Angebot aufeinander – persönlich, praxisnah und übersichtlich an einem Ort.

Ein besonderer Vorteil der Messe: Besucherinnen und Besucher können die passenden Ansprechpartner direkt persönlich treffen. Statt lange zu recherchieren oder auf Rückmeldungen zu warten, lassen sich viele Fragen sofort vor Ort klären – vom ersten Planungsschritt bis zur konkreten Umsetzung. Im direkten Gespräch entstehen schnelle Lösungen, verlässliche Kontakte und oft auch neue Ideen, die man online so nicht findet. Genau das macht die Messe für viele Bauherren, Eigentümer und Modernisierer so wertvoll.

Die Themenvielfalt ist groß: Bauen, Sanieren, Renovieren, Finanzieren und Dekorieren stehen ebenso im Mittelpunkt wie Küchen und Bäder, Heizungen, Kamine und Klimatechnik. Darüber hinaus finden Interessierte Lösungen zu Sonnen- und Insektenschutz, Smart Home sowie Sicherheitstechnik.

Ein Schwerpunkt liegt auf zukunftsorientierten Energiethemen: Solar- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Energiespeicher werden anschaulich vorgestellt und verständlich erklärt. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten ist die Möglichkeit, sich direkt von Fachleuten beraten zu lassen und unterschiedliche Angebote zu vergleichen, ein echter Pluspunkt.

Auch für junge Familien ist die Messe eine hervorragende Adresse: Wer ein Zuhause plant, modernisieren möchte oder nach praktischen Verbesserungen für den Alltag sucht, findet hier an einem Wochenende viele Anbieter, Inspiration und konkrete Antworten – kompakt und gut erreichbar.

Unter dem Kennwort "Messe Haus Bau Energie" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 3 x 2 Freikarten für die Messe Haus Bau Energie vom 27.-29. März 2026 in der Harzlandhalle Ilsenburg.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.