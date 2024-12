Alexander Stevens & Constantin Schreiber Angeklagt – schuldig oder nicht? LIVE

Der eine ist Star-Anwalt aus München, der andere ist Tagesschau-Sprecher aus Hamburg. Der eine verhandelt fast täglich spannende Kriminalfälle vor Gericht, der andere bekommt fast täglich traurige oder schockierende Nachrichten auf den Tisch. Jetzt ermitteln Dr. Alexander Stevens und Constantin Schreiber zum ersten Mal gemeinsam - auf deutschlandweiter Crime-Tour!

Auf der Bühne diskutieren Stevens und Schreiber echte und aktuelle Fälle - tatsächlich geschehene Verbrechen mit überraschenden Wendungen, geheimnisvollen Indizien und verrückten Motiven. Dr. Alexander Stevens ist seit Jahren als Strafverteidiger mit einigen der Aufsehenerregendsten Fälle befasst und juristischer Experte einer der erfolgreichsten „True-Crime“-Podcasts Deutschlands. Was aber viele nicht wissen: Constantin Schreiber ist ebenfalls Jurist mit einer großen Leidenschaft für das Strafrecht. Gemeinsam wollen sie herausfinden: Schuldig oder nicht? Ab Ende Mai sind sie u.a. in Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Mannheim, München und Nürnberg auf Tour. Ein Abend mit ihnen: klug, spannend und richtig unterhaltsam.

Constantin Schreiber

Constantin Schreiber, geboren 1979 an der Nordseeküste, ist ein deutscher Journalist, Moderator und Autor. Seit 2021 ist er der Sprecher der 20:00-Uhr Tagesschau im Ersten. In den späten 90er Jahren lebte Constantin Schreiber bei einer syrischen Gastfamilie in Damaskus, wo er Arabisch lernte. Nach dieser Erfahrung absolvierte er ein Jura-Studium und schloss es mit dem 1. juristischen Staatsexamen ab. Ein Reuters-Stipendium ermöglichte ihm ein Semester an der Universität Oxford. Schreiber sammelte journalistische Erfahrungen unter anderem während eines Volontariats bei der Deutschen Welle, als Korrespondent in Dubai für zwei Jahre und weiteren drei Jahren im Auswärtigen Amt. Später war er Moderator und CvD (Chef vom Dienst) beim Nachrichtensender n-tv, bevor er 2017 zur ARD wechselte. Neben seiner Tätigkeit als Journalist und Moderator ist Constantin Schreiber auch als Autor erfolgreich. Er hat mehrere Bestseller-Bücher veröffentlicht, darunter Titel wie "Inside Islam", "1000 Peitschenhiebe", "Kinder des Koran", "Die Kandidatin" und "Glück im Unglück". Einige seiner Werke, darunter "Glück im Unglück", wurden auch als Bühnenprogramme aufgeführt, unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie.

Alexander Stevens

Dr. Alexander Stevens, geboren 1981 in München, ist ein deutsch-britischer Rechtsanwalt, Podcaster und Bestseller-Autor. Schon im Alter von vier Jahren begann er als Synchronsprecher tätig zu werden. Nach seinem Wechsel auf ein Musikgymnasium im Jahr 1991 erhielt er dort eine umfassende Ausbildung in Gesang, Klavier und Cembalo. Nach dem Abitur studierte Stevens Jura in Regensburg und schloss sein Studium 2007 mit dem Staatsexamen ab. Seit 2009 arbeitet Dr. Alexander Stevens als Strafverteidiger in München. Er hat in seiner Karriere an bedeutenden Prozessen teilgenommen, darunter das Verfahren im #MeTooFall gegen Dieter Wedel, der Prozess gegen den Musikprofessor Siegfried Mauser sowie ein Fall von sexueller Belästigung im Vatikan. Besonders bekannt wurde er auch durch seine Verteidigung in einem Prozess um den Dreifachmord von Starnberg in den Jahren 2021/22, in dem er einen Mitangeklagten verteidigte und Foltervorwürfe gegen die Polizei erhob. Seit 2023 vertritt er den sogenannten Neuschwanstein-Killer und die Hauptangeklagte im sogenannten Doppelgängerinnen-Mord. Neben seiner Arbeit vor Gericht präsentiert Dr. Alexander Stevens seit Ende 2020 ausgewählte Fälle aus seiner Kanzlei in dem Bayern3 True Crime-Podcast, der einen Einblick in spannende Kriminalfälle gibt.

