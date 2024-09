Jurassic Expo

Urzeit der Giganten

Europas spektakulärste mobile Dinosaurier-Ausstellung kommt nach großem Erfolg in München und Stuttgart nun auch nach Magdeburg. Auf einer Ausstellungsfläche von bis zu 5.000 m² kann man über 50 verschiedenen Dinosauriern begegnen, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben. Erleben Sie dabei alles Wissenswerte über die Urgiganten und die Geschichte ihrer Entdeckung. Ein unvergessliches und zugleich lehrreiches Erlebnis für Groß und Klein erwartet die Besucher in unserer faszinierenden und vielfältigen großen Welt der Dinosaurier. "Zwei dieser gigantischen Show-Dinos waren bereits beim Hollywood-Blockbuster Jurassic Park zu sehen", so Inhaber Justin Freiwald. Gehen Sie auf eine Reise in die Urzeit und erleben Sie Dinos hautnah. Im DinoKindergarten gibt es für die ganz kleinen Besucher Minidinos zum Klettern und Streicheln und einen Dinosaurier-Fotokopf, in dem man sich fotografieren kann. Vom 20.09. bis 29.09.24 gastiert die Dinosaurier-Ausstellung auf dem Jerichower Platz.

Unter dem Kennwort "Jurassic Expo" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 5x 2 Karten für die Veranstaltung Veranstaltung Jurassic Freizeit Park XXL Magdeburg – Jerichower Platz vom

20.09. – 29.09.2024

Tickets werden an der Tageskasse hinterlegt.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 20.09.2024

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.