Gewinnspiel: „Die fremde Königin“ von Rebecca Gablé

Anno Domini 951: Gaidemar, ein Panzerreiter in König Ottos Reiterlegion, erhält den Auftrag, die italienische Königin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda zu befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid, aber sie heiratet Otto und macht Gaidemar zu ihrem Vertrauten.

An Ottos Seite erringt er den Sieg über die Ungarn auf dem Lechfeld. Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr gefährlichster Feind noch nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkrönung nach Rom aufbrechen, droht ihnen dies zum Verhängnis zu werden ... Das Buch ist der zweite Band der Reihe „Otto der Große“.

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort " Königin“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Das Buch „Die fremde Königin“ von Rebecca Gablé ist zum Preis von 14 Euro unter 978-3-404-18461-3 im Lübbe Verlag erschienen.