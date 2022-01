Gewinnspiel: „In Hülle und Fülle. Streifzüge durch zwölf Jahrhunderte“

Dieses Buch präsentiert Baukunst vieler Stilrichtungen und ein geschichtliches Panorama von 1200 Jahren. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt verwaltet und behütet einige der schönsten Burgen, Schlösser, Dome, Klöster, Museen und Sammlungen in einem Ambiente, das vielfältigem Kulturleben Raum bietet.

An neunzehn Stätten in der Mitte Deutschlands werden einzigartige Schätze präsentiert. Das „Tafelsilber“ des kulturell ungemein reichen Bundeslandes vereint Sehens- und Besuchenswertes in Hülle und Fülle. In diesem Band werden diese vielfältigen Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes in ihrer Schönheit und ihrer kulturhistorischen Relevanz zum ersten Mal umfassend in Bild und Wort dargestellt.

Das Buch „In Hülle und Fülle. Streifzüge durch zwölf Jahrhunderte“ von Christian Philipsen (Herausgeber) mit Fotografien von Janos Stekovics und Texten von Günter Kowa ist zum Preis von 38 Euro unter ISBN 978-3-89923-428-2 im Verlag Janos Stekovics erschienen.