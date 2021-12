Gewinnspiel: „Shang-Chi and the Legend of the ten Rings“ zu verlosen

Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen eine DVD, eine Blu-ray und zwei Poster des Marvel-Action-Films „Shang-Chi and the Legend oft the ten Rings“. Das Gewinnspiel von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung läuft bis zum 19.Dezember 21.

Wir verlosen eine DVD, eine Blu-ray und zwei Poster des Marvel-Action-Films "Shang-Chi and the Legend of the ten Rings.

Zum Film: Als er in die Machenschaften der mysteriösen Organisation „Zehn Ringe“ verwickelt wird, muss Shang-Chi (Simu Liu) sich nicht nur einer Vergangenheit stellen, mit der er längst abgeschlossen hatte, sondern auch seinem mächtigen Vater, der die Organisation anführt.

Regisseur Destin Daniel Cretton gibt in „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” sein Marvel-Debüt. Zusammen mit Dave Callaham („The Expendables 1-3“) und Andrew Lanham („Just Mercy“) schrieb er das Drehbuch zum Film.

Für die Produktion zeichnen u. a. Marvel-Master-Mind Kevin Feige sowie Jonathan Schwartz verantwortlich. Ausführende Produzenten sind Louis D’Esposito, Victoria Alonso und Charles Newirth.

Bonusmaterial: Das Bonusmaterial auf den Blu-ray Versionen ermöglicht mit zusätzlichen Szenen, Pannen vom Dreh und zwei Featurettes einen tollen Einblick hinter die Kulissen des Marvel Blockbusters. Mit „Geschaffen für die Ewigkeit“ erfahren die Zuschauer mehr über Shang-Chis explosives Debüt im Marvel Cinematic Universe und „Familienbande“ bietet einen tiefen Einblick in das reiche, aber komplizierte Erbe von Shang-Chi und Xu Wenwu.

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ erschien am 18. November 2021 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray in einer streng limitierten Blu-ray Steelbook Edition. Die Blu-ray Versionen liefern nie zuvor gesehenes Bonusmaterial. Als Download ist das Marvel Action-Spektakel seit 12. November 2021 auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort "Shang-Chi“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 19.12.2021.

Keine Lust, zu warten? Unter diesem Link* können Sie den Marvel-Action-Film ohne Aufpreis direkt kaufen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an.