Magdeburger des Jahres - Eintrittskarten gewinnen

Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Vertragserfüllung. Zugleich erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH Ihre personenbezogenen Daten nutzt, um Sie postalisch, per Telefon und / oder E-Mail über interessante Leser- und Verlagsangebote* zu informieren. Sie können der Verwendung Ihrer Daten durch die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH für die genannten Zwecke jederzeit per E-Mail ( widerrufwerbung@mediengruppe-mitteldeutschland.de ) widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.*Presseprodukte gedruckt / digital, Newsletter, Gewinnspiele, Leser-Reisen, Veranstaltungen, Produkte der verlagseigenen Shops sowie Brief- und Paketdienste